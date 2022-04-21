Захарова обвинила США в раскачивании ситуации в сфере международной безопасности

США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире в области международной безопасности. Об этом заявила в четверг, 21 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя доклад американского Госдепа по вопросам соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями.

«Указанный документ — очередная провальная попытка США выставить себя в качестве «непредвзятого судьи», имеющего право безапелляционно оценивать выполнение международных соглашений другими странами», — говорится в заявлении Захаровой на сайте министерства.

По ее словам, воспринимать подобные доклады без скепсиса нельзя от страны, которая за последние десятилетия разорвала целый ряд важнейших международных соглашений — Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Договор по открытому небу, соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и другие.

Помимо этого, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, США посредством практикуемых с их подачи так называемых совместных ядерных миссий НАТО подрывают режим Договора о нераспространении ядерного оружия.

Днем ранее Захарова назвала условие для нормализации отношений России и США. По ее словам, для нормализации отношений с Москвой Вашингтон должен прекратить свою разрушительную политику, в том числе в отношении России.

18 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов выразил сожаление, что Москва и Вашингтон больше не партнеры. Дипломат убежден, что Россия и США обречены на сотрудничество, так как проблемы стратегической стабильности, изменения климата, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения невозможно решить без активного участия двух государств.