Столтенберг выразил надежду на вступление Швеции в НАТО к июлю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 10 мая, выразил надежду, что процесс присоединения Швеции к военному блоку завершится к саммиту альянса в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.

«Я абсолютно уверен, что Швеция станет членом НАТО. Я буду усердно работать, чтобы это произошло к саммиту в Вильнюсе в июле этого года», — сказал он в интервью телеканала CNN.

Столтенберг отметил, что Стокгольм уже получил ряд гарантий от стран — участниц альянса по защите территории государства. Кроме того, после вступления в блок Финляндии Швеция окружена членами НАТО, поэтому атака на страну без какой-либо реакции альянса «немыслима», добавил он.

Ранее, 7 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен также выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса. Помимо этого, он заявил, что Турция имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии 4 апреля.

Турция и Венгрия отказывают Швеции в одобрении заявки. При этом в Будапеште заявляют о плохих отношениях со Стокгольмом и его вмешательстве во внутренние дела страны.

В апреле Столтенберг отметил, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, на пути страны в альянс не должно быть препятствий.

Между тем 22 апреля в шведском городе Гетеборге местные жители вышли на акцию против вступления страны в НАТО. В ней, по данным МВД Швеции, приняли участие от 2 тыс. до 2,5 тыс. человек.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.