Рябков заявил о противоречии ДОВСЕ интересам безопасности РФ

Россия не вернется к выполнению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), поскольку это противоречит внутренним интересам с точки зрения безопасности. Такое заявление 15 мая сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Парламентской газете».

По его словам, на архитектуру безопасности в европейском регионе пагубно повлияли недружественные выпады стран НАТО в адрес Москвы. В этой связи, подчеркнул Рябков, выход РФ из фактически неработающего ДОВСЕ не ухудшит ситуации.

Будучи официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации договора, он также отметил, что настоящая обстановка не располагает к обсуждению альтернатив ДОВСЕ.

Ранее, 12 мая, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также высказался о том, что дальнейшее участие в ДОВСЕ не отвечало национальным интересам России.

Как объяснил Гаврилов, «последней каплей» стали заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс и принятие Хельсинки в блок.

10 мая президент РФ Владимир Путин внес проект о денонсации ДОВСЕ в Госдуму. На следующий день члены комитета по международным делам единогласно поддержали инициативу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. На этом фоне власти РФ считают необходимым денонсировать договор о вооружениях и начать проведение внутригосударственных процедур по выходу из него.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.