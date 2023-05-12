Глава делегации России в Вене назвал ДОВСЕ окончательно изжившим себя договором

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), дальнейшее участие в нем не отвечало национальным интересам России. Об этом 12 мая заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он напомнил, что после роспуска Варшавского договора параметры ДОВСЕ требовалось обновить. Однако США и другие члены НАТО под «надуманными предлогами» не стали утверждать Соглашение об адаптации договора, созданное в 1999 году.

При этом Россия прилагала усилия по обновлению договора, но к ней не прислушивались, указал дипломат.

По словам Гаврилова, «последней каплей» стали заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс и принятие Хельсинки в военный блок.

«В этих условиях президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение запустить процесс денонсации ДОВСЕ», — пояснил дипломат.

Он отметил, что говорить о будущем режима контроля над обычными вооружениями в Европе пока преждевременно, так как новую архитектуру безопасности невозможно построить в условиях дефицита доверия между европейскими государствами.

Ранее, 11 мая, члены комитета Государственной думы по международным делам единогласно высказались за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Проект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Госдуму 10 мая президентом РФ.

Официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе глава государства назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него РФ.

В тот же день Рябков заявил, что после того как Хельсинки и Стокгольм подали заявки на членство в НАТО, а Финляндия заключила соглашение о сотрудничестве с США в области ядерной энергетики, ДОВСЕ окончательно сделался пережитком прошлого.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.