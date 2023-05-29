Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ был опубликован 29 мая на официальном портале правовой информации.

«Денонсировать Договор об обычных Вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в документе.

Законопроект о денонсации ДОВСЕ был внесен Путиным в Госдуму 10 мая.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него РФ.

При этом 12 мая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что этот договор изжил себя и не отвечает национальным интересам Российской Федерации.

16 мая Госдума проголосовала за денонсацию ДОВСЕ. Кроме того, автоматически прекращается действие ряда связанных с договором международных соглашений.

24 мая Совет Федерации также проголосовал за закон о денонсации. Решение было принято единогласно.

Договор об обычных Вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.