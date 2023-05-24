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Совет Федерации одобрил денонсацию ДОВСЕ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Совет Федерации на заседании 24 мая проголосовал за закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Решение принято единогласно. Документ внесен Президентом РФ Владимиром Путиным», — сообщила пресс-служба Совфеда в своем Telegram-канале.

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Законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе был внесен Путиным в Госдуму 10 мая.

В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него России.

При этом 12 мая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что этот договор изжил себя и не отвечает национальным интересам Российской Федерации.

Позже, 16 мая, Госдума проголосовала за денонсацию ДОВСЕ. Кроме того, автоматически прекращается действие ряда связанных с договором международных соглашений.

В тот же день военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Известиями» отметил, что появление альтернативы ДОВСЕ в ближайшее время вряд ли возможно, так как договоры заключаются между странами, которые доверяют друг другу. В то же время США считают, что они выше всех по боевому потенциалу, и хотят контролировать других, но не желают, чтобы контролировали их.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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