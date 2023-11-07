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Белый дом заявил о приостановлении выполнений обязательств США по ДОВСЕ с 7 декабря

Белый дом: США приостанавливают выполнения обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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США приостанавливают выполнений обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом 7 ноября сообщают в Белом доме.

«Это решение приостановить наши обязательства по ДОВСЕ было принято в тесной консультации и координации с нашими союзниками по НАТО, многие из которых также являются государствами — участниками ДОВСЕ. Ряд наших партнеров по ДОВСЕ, которые не являются членами НАТО, также поддерживают приостановление обязательств по ДОВСЕ в ответ на действия России», — сказано в заявлении советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

В сообщении уточняется, что приостановление обязательств по этому документу «укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».

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Ранее в этот день в российском МИДе заявили, что процедура выхода РФ из ДОВСЕ полностью завершена. В МИД напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

После этого заявление о решении приостановить участие в ДОВСЕ появилось на сайте Североатлантического альянса. Об этом также сообщили власти Великобритании. По словам главы британского МИДа Джеймса Клеверли, решение было принято в ответ на выход России из договора. По его мнению, этот выход подрывает стратегическую стабильность и архитектуру евроатлантической безопасности, а также принцип взаимности, лежащий в основе договора.

Москва же неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

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