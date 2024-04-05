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Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Турция решила приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован 5 апреля на сайте официальных документов Resmi Gazete.

«Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьей 3 указа президента №9», — говорится в документе, подписанном 4 апреля.

На основании статьи президент Турции уполномочен приостанавливать действие некоторых международных договоров своим указом, одобрения парламента не требуется.

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В ноябре 2023 года страны НАТО приостановили участие в ДОВСЕ в ответ на действия России. Альянс признал, что признает важность роли ДОВСЕ для архитектуры евроатлантической безопасности, но ситуацию, при которой одни участники соблюдают договор, а Россия нет, в альянсе назвали неустойчивой.

При этом 7 ноября в МИД России сообщил, что процедура выхода из ДОВСЕ полностью завершена. В министерстве напомнили, что Россия приостановила действие документа еще в 2007 году. Теперь договор окончательно ушел в историю.

До этого, 29 мая, президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В пояснительной записке законопроекта отмечалось, что поводом к принятию таких мер стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Его подписали 22 страны, включая шесть стран Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также 16 стран НАТО.

Обновленная версия ДОВСЕ была подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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