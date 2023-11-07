НАТО приостановило участие в ДОВСЕ после выхода России из договора

Страны НАТО приостановили участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на действия России. Об этом 7 ноября говорится в совместном заявлении членов альянса.

«Союзные государства-участники намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, на сколько необходимо, в соответствии со своими правами по международному праву. Это решение полностью поддержано всеми союзниками по НАТО», — говорится в сообщении.

В НАТО заявили, что признают важность роли ДОВСЕ для архитектуры евроатлантической безопасности. В связи с этим ситуацию, при которой одни участники соблюдают договор, а Россия нет, в альянсе назвали неустойчивой.

«Союзники по-прежнему едины в приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, принимая во внимание сложившуюся обстановку в области безопасности и безопасность всех союзников. Это дополняет потенциал сдерживания и обороны НАТО, который союзники решили и далее укреплять», — отметили в альянсе.

Ранее в этот день в МИД России сообщил, что процедура выхода из ДОВСЕ полностью завершена. В министерстве напомнили, что Россия приостановила действие международно-правового документа еще в 2007 году. Теперь договор окончательно ушел в историю.

До этого, 29 мая, президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 мая, после чего 16 мая он поддержала денонсирование. В пояснительной записке законопроекта отмечалось, что поводом к принятию таких мер стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Его подписали 22 страны, включая шесть стран Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также 16 стран НАТО. Обновленная версия ДОВСЕ была подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.