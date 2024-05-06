В Кремле отреагировали на информацию об отправке Францией военных на Украину

Российские военные проверяют информацию о том, что Франция направила на Украину солдат своего Иностранного легиона. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

О том, что группа военных из французской части принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе, сообщил 4 мая бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Здесь сначала нужно понять, насколько эта информация соответствует действительности. Были сообщения, военные проверяют эту информацию. Мы недавно были свидетелями нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции — это всё очень опасная риторика», — отметил Песков.

Он отметил, что беспрецедентные заявления западных политиков о готовности отправить военных на Украину требуют особенного внимания.

Комментируя заявление Брайена, французский полковник Александр Вотравер указал на то, что Париж гипотетически может в скором времени отправить на Украину до 6 тыс. военнослужащих. Однако, по его словам, это станет «лишь каплей в море» в противостоянии с многомиллионной Российской армией.

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Тогда Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков также заявил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на Украине. Он также добавил, что из 370 французских наемников, которые воюют на Украине, половина уже ликвидирована. Среди этих солдат есть и военные из регулярных войск, которые «уезжают в отпуск» на Украину.

Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, Макрон сделал 26 февраля. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Также об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Западные лидеры регулярно разжигают истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления и отметил, что при этом Москва готова к любым выпадам НАТО.