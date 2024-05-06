Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов
Сюжет:

В Кремле отреагировали на информацию об отправке Францией военных на Украину

Песков: Минобороны РФ проверит информацию об отправке французских военных на Украину
0
Фото: flickr.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные проверяют информацию о том, что Франция направила на Украину солдат своего Иностранного легиона. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

О том, что группа военных из французской части принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе, сообщил 4 мая бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Здесь сначала нужно понять, насколько эта информация соответствует действительности. Были сообщения, военные проверяют эту информацию. Мы недавно были свидетелями нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции — это всё очень опасная риторика», — отметил Песков.

Он отметил, что беспрецедентные заявления западных политиков о готовности отправить военных на Украину требуют особенного внимания.

Комментируя заявление Брайена, французский полковник Александр Вотравер указал на то, что Париж гипотетически может в скором времени отправить на Украину до 6 тыс. военнослужащих. Однако, по его словам, это станет «лишь каплей в море» в противостоянии с многомиллионной Российской армией.

Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников
В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Тогда Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков также заявил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на Украине. Он также добавил, что из 370 французских наемников, которые воюют на Украине, половина уже ликвидирована. Среди этих солдат есть и военные из регулярных войск, которые «уезжают в отпуск» на Украину.

Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, Макрон сделал 26 февраля. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Также об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Западные лидеры регулярно разжигают истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления и отметил, что при этом Москва готова к любым выпадам НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024