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Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных

Генерал Ходжес: НАТО перестанет поставлять оружие Киеву при недостаточной мобилизации в ВСУ
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Фото: AP Photo/Mauricio Campino
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Страны НАТО перестанут поставлять оружие Киеву в будущем, если на Украине не мобилизуют достаточное количество людей. Об этом заявил 5 мая отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl.

«Украина тоже несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию (внутри страны. — Ред.). Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров», — удивился генерал.

Ходжес поделился, что был поражен, узнав, что на Украине возраст призыва по мобилизации составлял 27 лет, и только недавно он понизился до 25. Он отметил, что в большинстве стран Европы, как и в США, возраст призыва начинается в 18–19 лет.

По его словам, если выяснится, что большая часть украинского общества не хочет служить в армии, то у Киева есть вероятный риск потерять поддержку НАТО в виде поставок оружия.

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Ранее, 2 мая, глава аппарата министра обороны ФРГ и эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге заявил, что Украина не выполнила план по своевременному проведению мобилизации. По его мнению, решение слишком запоздало, и потребуется время, чтобы обучить рекрутов, а это уже проблема для страны.

Тем временем на Украине продолжается ужесточение мобилизации. 16 апреля главой государства Владимиром Зеленским был подписан соответствующий закон, который вступит в силу в середине мая. В документе уточняется порядок проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение.

Среди прочего, Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Помимо этого, президент отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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