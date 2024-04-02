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Зеленский подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных

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Фото: AP/Ted Shaffrey
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных. Об этом 2 апреля сообщило издание «Страна.ua».

«Зеленский подписал закон о создании электронного кабинета призывника», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Журналисты уточнили, что подписанный во вторник закон был принят Верховной радой еще в январе. Документ подразумевает, что в реестре будут собраны всевозможные данные о гражданах, для чего не будет требоваться их согласие. Как передает издание, инициатива была подвергнута критике даже Главным научно-экспертным управлением рады.

Отмечается, что электронная база объединит информацию о номерах телефонов украинцев, электронной почте, разрешении на владение оружием, знании иностранных языков, наличии водительского удостоверения и многие другие персональные данные, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов.

Однако данный закон не связан с предложениями о рассылке повесток на электронную почту, добавили в издании.

Также 2 апреля Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Известиям», что таким образом украинский лидер поддается требованиям Вашингтона.

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В то же время в Черновицкой области Украины сообщили, что более 5 тыс. уклонистов были объявлены в розыск. По данным военкоматов, суммарно почти 30 тыс. человек не явились для службы в украинской армии.

Ранее, 26 марта, жители Закарпатья на Украине перекрыли дороги в районе Мукачево, выступая против массовой мобилизации. Изданием «Страна.ua» отмечалось, что организаторы мероприятия протестуют из-за «террористических, бандитских методов мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц».

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Затем депутат Верховной рады Ирина Фриз указала, что новый закон нарушает Конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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