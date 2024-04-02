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Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет
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Военный эксперт связал снижение возраста мобилизации на Украине с требованиями США

Военный эксперт Литовкин: США потребовали от Киева снижения возраста мобилизации
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andriy Andriyenko
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому всё равно на народ своей страны, а решение о снижении возраста мобилизации принято им в угоду США. Об этом 2 апреля заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

«Какой-то американский сенатор потребовал от него (Зеленского. — Ред.), а он уже и снизил призывной возраст. Американцы по достоинству оценят, вот только украинский народ не оценит это, тем более молодые ребята украинцы. Но Зеленскому плевать на украинский народ», — высказался Литовкин.

Эксперт также отметил, что действия государственного лидера не приведут к необходимым Украине результатам. Снизив возраст мобилизации, считает Литовкин, Киев надеется закрыть бреши в обороне, но это не поможет.

18 марта в Киеве американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) потребовал от граждан Украины всех возрастов мобилизоваться в ряды армии страны. Тогда он выразил недоумение тем, что идти на фронт должны только украинцы старше 27 лет. Грэм подчеркнул, что гражданам Украины следует бороться за свою страну.

2 апреля Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25. Издание «Страна.ua» отметило, что законопроект был принят Верховной радой еще 30 мая 2023 года, но с тех пор лежал без подписи президента.

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В то же время в Черновицкой области Украины сообщили, что более 5 тыс. уклонистов были объявлены в розыск. По данным военкоматов, суммарно почти 30 тыс. человек не явились для службы в украинской армии.

При этом 29 марта пленный боец ВСУ Андрей Панчишин рассказал о невыплатах зарплат военным. Он также подчеркнул, что украинцы не готовы идти на передовую, однако местные власти угрожают тюрьмой и призывают в ряды армии даже тех, кто не годен по медицинским показаниям.

Кроме того, 27 февраля «Страна.ua» сообщило, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине начали применять перцовые баллончики во время задержания мужчин призывного возраста на улицах. Один из таких случаев произошел в Одессе.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Затем депутат Верховной рады Ирина Фриз указала, что новый закон нарушает Конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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