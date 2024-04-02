Более 5 тыс. уклонистов объявили в розыск в Черновицкой области Украины

Более 5 тыс. украинцев объявили в розыск в Черновицкой области Украины за неявку в военкоматы. Об этом 2 апреля сообщила официальный представитель территориального центра комплектования (ТЦК) региона Татьяна Гайдащук в комментарии украинскому телеканалу «Эспрессо».

По ее данным, суммарно в военкоматы не явилось почти 30 тыс. человек, которые должны были прибыть туда для уточнения данных или направления на службу.

На фоне этой проблемы оповещать граждан о необходимости явки направляют действующих военнослужащих, которых для этого перебрасывают из боевых частей, добавила Гайдащук.

Ранее в этот день президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил в интервью изданию «Украинская правда», что не более 8% украинцев готовы вступать в ряды Вооруженных сил страны для участия в боевых действиях.

30 января в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации, который предусматривает обязательную рассылку электронных повесток в личный кабинет призывника. Депутат рады Ирина Фриз указала, что закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.