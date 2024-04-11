Шумков сообщил Путину о готовности к ночи завершить укрепление дамбы в Кургане

Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью. Об этом в четверг, 11 апреля, доложил губернатор Курганской области Вадим Шумков президенту России Владимиру Путину на совещании по ликвидации последствий паводков.

«В настоящее время главным образом проводятся работы по укреплению и повышению дамбы Кургана, общая протяженность которой порядка 30 км. Это делается для того, чтобы поднять уровень дамбы с существующих ранее отметок 8–10 до 11 и более м на наиболее опасных участках. Указанную работу планируем завершить сегодня ночью», — отметил глава региона.

Шумков также сообщил, что работа по укреплению дамбы ведется круглосуточно с привлечением 200 единиц техники и 14 тыс. человек. За сутки с 4 на 5 апреля сбросы воды из Казахстана в Курганской области превысили прогнозы в 40 и более раз, добавил он.

Ранее, 10 апреля, в МЧС России отметили, что более 180 жилых домов и 280 приусадебных участков находятся в паводковой зоне в Курганской области. В министерстве добавили, что спасатели эвакуировали из паводковой зоны 4,3 тыс. человек, в числе которых 685 детей. В регионе создан 21 пункт временного размещения (ПВР), в них нашли убежище 555 человек, 107 из них — дети.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на фоне паводковой ситуации в Курганской области распорядился обеспечить жителей региона всеми необходимыми лекарствами и видами медицинской помощи.

Режим ЧС в Курганской области ввели 8 апреля. В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство старается предотвратить развитие опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. На следующий день в регион помогать в устранении затоплений отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) с пятью единицами техники.

9 апреля Куренков лично прибыл в регион. После облета подтопленных территорий он сообщил, что в Курганскую область из-за паводка направлены дополнительные группировки МЧС из пяти регионов. На следующий день уровень воды в Тоболе у Кургана повысился на 23 см и составил 357 см. Также сообщалось, что уровень реки в районе села Звериноголовское на юге Курганской области достиг отметки 933 см.