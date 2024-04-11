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Паслер доложил Путину о пике паводковой ситуации в Оренбуржье

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в четверг, 11 апреля, доложил президенту России Владимиру Путину, что паводковая обстановка в регионе достигла пика.

«Сегодня самая сложная ситуация Оренбурге, где уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума за всю историю наблюдения — 10 метров 87 см. В 1942 году было 942 см. И все еще вода, к сожалению, прибывает», — объяснил он на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ в режиме видеоконференции.

Глава региона уточнил, что в Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды за сутки снизился на 14 см. В городе провели необходимые работы и оценили повреждения инфраструктуры, все системы обеспечения работают, несмотря на все сложности.

«На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 приусадебных участков. <…> С целью снижения подтопляемости населенных пунктов проводят превентивные мероприятия, возведение укрепления защитных дамб, создание водоотводных сооружений. На сегодняшний день возведено более 7,5 км данных сооружений и высота их достигает уже 11,5 м», — продолжил Паслер.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент развернут 41 пункт временного размещения, в которых работает медперсонал.

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В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах. По информации властей Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

9 апреля губернатор Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. При этом он подчеркнул, что ситуация пока остается сложной.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

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