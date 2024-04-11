Врач предупредила об опасности инфекций во время паводка

Во время паводка вода из рек и озер выходит из берегов и смывает всё на своем пути, смешиваясь со сточными водами и отходами. О том, чем опасен контакт с такой водой и как защитить свое здоровье, «Известиям» 11 апреля рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Вода перемешивается с грязью с производственных площадок и улиц, фекалиями животных, сточными водами, отходами из выгребных ям на приусадебных участках. Получается ужасный коктейль, в котором намешаны химические вещества и вредные для человека микроорганизмы. Безусловно, такая вода представляет серьезную угрозу для здоровья», — говорит врач.

По ее словам, люди, которые оказались в эпицентре паводка, рискуют заразиться кожными и острыми кишечными инфекциями.

«Грязная вода может спровоцировать развитие контактного дерматита — воспаления кожи, для которого характерны сильный зуд и жгучая боль. Если бактерии из воды попадут в рану, она будет гноиться и долго заживать. Поэтому очень важно обработать йодом или зеленкой все повреждения на коже и как можно быстрее обратиться к врачу. В некоторых случаях без системных антибиотиков организм не сможет справиться с инфекцией — нужно предупреждать сепсис. Это очень тяжелое состояние — генерализованная инфекция, которая без лечения приводит к смерти», — предупредила специалист.

Также она отметила, что во время паводка высока вероятность заразиться в первую очередь кишечными инфекциями — брюшным тифом, паратифом, дизентерией. Кроме того, в водах паводков легко распространяются ротавирус, норовирус, аденовирус, энтеровирус, возбудители гепатитов А и Е. Даже вдыхание паводковых вод может привести к развитию бактериальных, вирусных, грибковых поражений легких.

При этом врач обратила внимание, что скученность, тесные контакты между людьми способствуют распространению респираторных инфекций.

По ее словам, после пребывания в зоне стихийного бедствия и тем более контакта с паводковыми водами насторожить должно любое недомогание.

«Внимания требуют слабость, головная боль, озноб, потливость, повышение температуры, боль в животе, тошнота, рвота и расстройство пищеварения, кашель, боль в грудной клетке, затруднение дыхания. Многие инфекции развиваются стремительно, поэтому при любом из этих симптомов нужно обратиться за медицинской помощью», — отметила Демьяновская.

Защитить здоровье помогут меры предосторожности. Разумеется, в разгар сильного паводка главный вопрос — спасти жизнь, и о профилактике инфекций в такие моменты никто не думает. Но когда ситуация более или менее штатная, рекомендуется соблюдать правила, которые снизят вероятность инфицирования.

«Нужно помнить, что паводковая вода непригодна даже для хозяйственных нужд. В ней нельзя мыть посуду. Во время паводка, как никогда, важно чаще мыть руки бутилированной водой с мылом. Пить можно тоже только привозную воду из бутылок, в крайнем случае кипяченую. Причем правило актуально до полного восстановления территории после подтопления — обычно на это уходит не меньше месяца. Колодцы после паводка важно обязательно очистить и дезинфицировать, в идеале сдать воду на анализ в лабораторию — это позволит убедиться, что она пригодна для питья. До тех пор вода из-под крана или из колодца может быть опасной, ею не рекомендуется даже полоскать рот во время чистки зубов», — предупредила врач.

По ее словам, продукты, испорченные паводком, есть тоже нельзя. Сырые овощи и фрукты перед употреблением нужно помыть с мылом под проточной водой и ошпарить кипятком. Кроме того, желательно пользоваться одноразовой посудой. Если такой возможности нет, мыть посуду с чистящими средствами, хорошо ополаскивать ее и обдавать кипятком.

«После паводка нужно очистить участок и все помещения, где стояла вода. С дезинфицирующими средствами следует обработать все поверхности, перемыть посуду, игрушки, постирать вещи. Возбудители многих инфекций крайне выносливы — могут оставаться на поверхностях в течение нескольких месяцев. Например, стафилококки вне живого организма активны не меньше 100 суток, так что без тщательной уборки после паводка риск заражения сохраняется долго», — резюмировала специалист.

Ранее в этот день Роспотребнадзор в своем Telegram-канале призвал соблюдать ряд правил профилактики во время весеннего паводка — пить только бутилированную и кипяченую воду, провести обработку домовой и придомовой территории во время ликвидации последствий, а также соблюдать правила личной гигиены.

11 апреля власти Оренбургской области сообщили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов и 284 приусадебных участка в 11 населенных пунктах, сообщил ГУ МЧС России по региону ранее в этот день. Глава региона Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 1 тыс. см.

8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе из-за неблагоприятного прогноза по паводку вводится режим ЧС. Он сообщил, что состав группировки по реагированию на возможные ЧС в области насчитывает более 12 тыс. человек, в режиме готовности находятся свыше 2,6 тыс. единиц техники и 194 единицы плавсредств.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).