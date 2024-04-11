Захарова назвала главу МОК Баха дирижером антироссийской войны

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал дирижером антироссийской войны, в отношении него должно быть проведено расследование, в том числе и внутри комитета. Об этом 11 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала, комментируя его разговор с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексусом), замаскированным под африканского политика, и Владимиром Кузнецовым (Вованом).

«По большому счету, он и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов. <…> То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», — сказала дипломат.

Бах в разговоре с пранкерами, показанном в ночь на четверг в эфире Первого канала, отметил, что Россия «очень агрессивна по отношению к МОК». По его мнению, МОК для России стал «фашистской организацией».

Он уточнил, что часть российских спортсменов выступит на Олимпийских играх – 2024.

Кроме того, в ходе разговора пранкеры принудили Баха и вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса помолиться в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 14 по 29 сентября.

Ранее, 19 марта, Бах прокомментировал возможность бойкота Россией Олимпийских игр в Париже, отметив, что это никогда не было хорошей идеей. По его словам, спортсмены не должны отвечать за действия правительств своих стран.

Российские спортсмены будут приглашены на Игры индивидуально и по согласованию с международными федерациями, добавил Бах.

До этого, 14 марта, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что комитет поддерживает участие российских спортсменов в Олимпиаде на недискриминационных условиях, однако МОК предъявляет россиянам только несправедливые и неприемлемые требования.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. Планируется, что в рамках нее спортсменов доставят по реке Сене на лодках до стадиона, где состоится официальная часть. В параде спортсменов традиционно участвуют представители всех стран, собравшихся на Играх.