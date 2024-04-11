Уровень воды в Орске за сутки понизился на 14 см
За сутки в Орске ушло 14 см воды реки Урал, ситуация идет на стабилизацию. Об этом 11 апреля сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер в беседе с журналистами.
«Как я и говорил, мы встали на уверенную траекторию снижения. Безусловно, продолжаем работать над снижением сброса (воды. — Ред.) с территорий», — указал он.
Помимо этого он отметил, что показатели по росту воды в реке Урал побили все исторические рекорды.
Ранее, 10 апреля, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что в Орске, затопленном в результате прорыва дамбы, постепенно решаются проблемы — есть вода и электроэнергия, однако самое главное, что предстоит сделать, — это восстановить пострадавшее жилье местного населения.
В тот же день Файзуллин пообещал, что будут приняты все технические решения по защите города. Министр потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в городе. Глава Минстроя добавил, что на восстановление парков и общественных территорий потребуются дополнительные федеральные средства, которые выделят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он также заверил, что все пострадавшие в результате паводка в Оренбургской области жилые дома будут обследованы, сумма ущерба будет установлена.
5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).