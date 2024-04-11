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Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь в ответ на предложение сдаться

НАК: в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам
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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике боевиков, причастных к терроризму, в ответ на предложение сдаться они открыли огонь. Об этом 11 апреля сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества «Насып» городского округа Нальчик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК.

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Ранее в этот день режим контртеррористической операции (КТО) был введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики. Отмечалось, что такое решение принял начальник управления ФСБ России по КБР генерал-майор Петр Громушкин «в целях пресечения и раскрытия террористического акта».

31 марта в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе операции спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах указанных городов. Силовики задержали троих злоумышленников, планировавших террористические преступления. Пострадавших среди населения и личного состава ведомства не было.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры с места проведения контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске. Территория была оцеплена, рядом находились автомобили скорой помощи и силовых структур.

1 апреля в ФСБ сообщили, что задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл». Кроме того, четверо иностранных граждан готовили в Каспийске теракт в общественном месте. Они изучили местность, изготовили бомбу и купили автоматическое оружие, чтобы осуществить взрыв на набережной.

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