Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь в ответ на предложение сдаться
Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике боевиков, причастных к терроризму, в ответ на предложение сдаться они открыли огонь. Об этом 11 апреля сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества «Насып» городского округа Нальчик», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК.
Ранее в этот день режим контртеррористической операции (КТО) был введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики. Отмечалось, что такое решение принял начальник управления ФСБ России по КБР генерал-майор Петр Громушкин «в целях пресечения и раскрытия террористического акта».
31 марта в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе операции спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах указанных городов. Силовики задержали троих злоумышленников, планировавших террористические преступления. Пострадавших среди населения и личного состава ведомства не было.
Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры с места проведения контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске. Территория была оцеплена, рядом находились автомобили скорой помощи и силовых структур.
1 апреля в ФСБ сообщили, что задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл». Кроме того, четверо иностранных граждан готовили в Каспийске теракт в общественном месте. Они изучили местность, изготовили бомбу и купили автоматическое оружие, чтобы осуществить взрыв на набережной.