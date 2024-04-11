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Режим КТО объявлен на части территории Нальчика и Черекского района КБР

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Режим контртеррористической операции (КТО) введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики. Об этом 11 апреля сообщили в оперативном штабе.

«Принято решение о введении с 05:12 (совпадает с мск. — Ред.) 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района КБР», — говорится в сообщении.

Режим действует в пределах садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна», «Сосруко», добавили в оперативном штабе.

Отмечается, что такое решение принял начальник управления ФСБ России по КБР генерал-майор Петр Громушкин «в целях пресечения и раскрытия террористического акта». На время действия режима КТО и до его снятия будут действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

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Ранее, 31 марта, в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе операции спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах указанных городов. Силовики задержали троих злоумышленников, планировавших террористические преступления. Пострадавших среди населения и личного состава ведомства не было.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры с места проведения контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске. Территория была оцеплена, рядом находились автомобили скорой помощи и силовых структур.

1 апреля в ФСБ сообщили, что задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл». Кроме того, четверо иностранных граждан готовили в Каспийске теракт в общественном месте. Они изучили местность, изготовили бомбу и купили автоматическое оружие, чтобы осуществить взрыв на набережной.

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