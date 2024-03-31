Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска Республики Дагестан, где ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом 31 марта сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение террористов.

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что жители прилегающих домов были эвакуированы. Дополнительные подробности будут приведены дополнительно.

Ранее в этот день в региональном управлении ФСБ сообщили «Известиям», что в 05:35 в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске Республики Дагестан был введен режим КТО. В ведомстве уточнили, что на время действия режима КТО и до его снятия будут действовать ряд специальных мер и временных ограничений. В частности, будут осуществляться проверка документов у физических лиц, усиление охраны общественного порядка, беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые помещения и на территории, принадлежащие физическим лицам и другие меры.