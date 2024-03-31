В Махачкале и Каспийске был введен режим КТО

В Махачкале и Каспийске Республики Дагестан ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом 31 марта сообщили «Известиям» в региональном управлении ФСБ.

Отмечается, что оперативные мероприятия проводятся в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске. Режим КТО был введен в 05:35, добавили в ведомстве.

На время действия режима КТО и до его снятия будут действовать ряд специальных мер и временных ограничений. В частности, проверка документов у физических лиц, усиление охраны общественного порядка, беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые помещения и на территории, принадлежащие физическим лицам и другие меры.

Подробности на данный момент выясняются.

Ранее, 2 марта, в городе Карабулаке в Ингушетии ввели режим КТО для нейтрализации группы боевиков. Они планировали совершить резонансные преступления террористической направленности. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в доме, а жители района были эвакуированы. В итоге силовики ликвидировали шестерых боевиков.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подчеркнули, что потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. После режим КТО в Карабулаке отменили. Было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Позднее, 22 марта, источник «Известий» в силовых структурах сообщил, что в Ингушетии были задержаны более 30 пособников боевиков ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в РФ), нейтрализованных во время КТО. У задержанных изъяли оружие и взрывные устройства.