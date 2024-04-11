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Блинкен подтвердил готовность США поддерживать Израиль на фоне угроз Ирана
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Блинкен подтвердил готовность США поддерживать Израиль на фоне угроз Ирана

Блинкен: США поддерживают Израиль в борьбе с угрозами со стороны Ирана
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Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом подтвердил готовность Вашингтона оказывать поддержку еврейскому государству на фоне угроз со стороны Ирана. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.

«(Блинкен — Ред.) ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его сателлитов», — говорится в тексте заявления.

Госсекретарь США также поднял вопрос улучшения процессов урегулирования конфликтов и содействия оказанию помощи пострадавшим.

Властвовать собой: Ближний Восток на пороге новой эскалации
Каким будет ответ Ирана на атаку своего посольства в Дамаске

Ранее, 10 апреля, агентство Blomberg сообщило, что США и союзники считают неизбежным ответный удар Ирана по Израилю. По информации агентства, потенциальное нападение с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни, об этом сообщают несколько источников в военных кругах.

9 апреля арабское издание Elaph со ссылкой на западный источник из служб безопасности сообщило, что Израиль готовит операцию по атаке Ирана, если Тегеран каким-либо образом ответит на атаку по консульству в центре Дамаска. По данным издания, среди потенциальных целей в Иране могут быть и чувствительные объекты, например ядерные.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а также пять сопровождавших их офицеров. Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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