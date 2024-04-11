Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Bloomberg узнало о переговорах OpenAI с рядом стран по развитию ИИ
Общество
Синоптики пообещали москвичам преимущественно сухую погоду 11 апреля
Мир
США сочли неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю
Происшествия
Беспилотник упал на строящееся здание больницы в Липецкой области
Общество
«Уральские авиалинии» определились с судьбой севшего в поле самолета
Мир
Украинские СМИ сообщили о частичном отключении электричества в Одессе
Мир
Захарова назвала иронией санкции ЕС и воровство госактивов РФ
Интернет и технологии
Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 млн человек
Армия
В зоне СВО запечатлели кадры битвы российского и украинского дронов
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении автомобиля с поездом в Москве
Общество
МЧС России доставило 35 т гуманитарной помощи жителям Оренбургской области
Мир
В посольствах РФ прокомментировали тему вербовки представителей наркокартелей
Экономика
Минпромторгу РФ предложили создать списки значимых иностранных компаний
Мир
В Пентагоне назвали военную помощь Киеву выгодной инвестицией
Мир
В Киеве решили потребовать от Запада ПВО Patriot в жесткой форме
Мир
Экс-вице-президент Эквадора попытался покончить с собой и объявил голодовку
Сюжет:

США сочли неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю

Bloomberg: США считают неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю
0
Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и союзники считают неизбежным ответный удар Ирана по Израилю. Об этом 10 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

По информации агентства, потенциальное нападение с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни, об этом сообщают несколько источников в военных кругах.

«Это скорее вопрос того, когда произойдет удар, а не если он произойдет, сказал один из собеседников, основываясь на оценках разведки США и Израиля», — говорится в материале.

Договор и способности: Израиль обсуждает перемирие и готовит штурм Рафаха
По какой причине США заинтересованы в заключении сделки сторонами конфликта

Ранее, 9 апреля, арабское издание Elaph со ссылкой на западный источник из служб безопасности сообщило, что Израиль готовит операцию по атаке Ирана, если Тегеран каким-либо образом ответит на атаку по консульству в центре Дамаска. По данным издания, среди потенциальных целей в Иране могут быть и чувствительные объекты, например ядерные.

Между тем Байден тогда же подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа и назвал ошибкой подход Нетаньяху. Он также возмутился тем, что три или четыре машины с сотрудниками гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), которые не были похожи на конвой с членами радикального палестинского движения ХАМАС, подверглись атаке беспилотников, в результате чего погибли семь сотрудников гуманитарной миссии.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

По информации NBC News, в администрации Байдена тогда напрямую уведомили Иран о непричастности США к атаке. Другие источники телеканала заявили, что Белый дом уведомили об операции в Сирии, когда израильские самолеты уже находились в воздухе, при этом их цель не была известна.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024