В МИД Швейцарии подчеркнули необходимость участия РФ в мирном процессе

Участие России в конференции о мирном урегулировании конфликта на Украине в швейцарском Бюргенштоке необходимо для достижения мира. Об этом 10 апреля заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

«Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России», — приводит его слова «РИА Новости».

Эльчингер отметил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым первым по вопросу проведения конференции.

«На этой встрече министр Кассис заявил, что Швейцария хотела бы обсудить все возможные точки зрения на мирное решение и все существующие мирные инициативы», — отметил пресс-секретарь.

Он также уточнил, что точный список участников конференции станет известен всего за несколько дней до ее начала, однако приглашены будут около 120 стран.

Ранее, 10 апреля, в посольстве РФ в Берне заявили, что без участия России планируемая конференция «будет раундом бесплодных консультаций». В диппредставительстве.указали ТАСС, что РФ не получала приглашения на данную конференцию, однако даже если бы оно было направлено, российская сторона не приняла бы его.

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью встречи является создание общего понимания о том, как достичь «всеобъемлющего мира» для Киева и сформировать «конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе».

Как заявил 10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, на первом саммите без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По его словам, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Глава внешнеполитического ведомства также указал, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в мирной конференции.

28 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на саммите. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.