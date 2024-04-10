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Байден заявил о намерении защищать Израиль в свете угроз Ирана

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Фото: TASS/picture alliance/Consolidated/Pool via CNP/Bonnie Cash
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Соединенные Штаты будут делать всë, чтобы защитить Израиль в свете предупреждений Ирана после удара по его консульству в сирийском городе Дамаск. Об этом 10 апреля заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Он отметил, что на встрече обсудил Кисидой события на Ближнем Востоке, включая общую поддержку прекращения огня и сделки по освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. Кроме того, США и Япония договорились прилагать неотложные усилия по преодолению гуманитарного кризиса в секторе Газа.

«Мы также хотим обсудить угрозу Ирана нанести значительный удар по Израилю. Как я уже сказал премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху, наша приверженность безопасности Израиля против этих угроз со стороны Ирана и его сторонников нерушима. Мы снова сказали, что сделаем всë возможное для защиты безопасности Израиля», — подчеркнул американский лидер на пресс-конференции. Трансляцию вело издание The Independent на YouTube.

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Ранее, 9 апреля, арабское издание Elaph со ссылкой на западный источник из служб безопасности сообщило, что Израиль готовит операцию по атаке Ирана, если Тегеран каким-либо образом ответит на атаку по консульству в центре Дамаска. По данным издания, среди потенциальных целей в Иране могут быть и чувствительные объекты, например ядерные.

Между тем Байден тогда же подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа и назвал ошибкой подход Нетаньяху. Он также возмутился тем, что три или четыре машины с сотрудниками гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), которые не были похожи на конвой с членами радикального палестинского движения ХАМАС, подверглись атаке беспилотников, в результате чего погибли семь сотрудников гуманитарной миссии.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

По информации NBC News, в администрации Байдена тогда напрямую уведомили Иран о непричастности США к атаке. Другие источники телеканала заявили, что Белый дом уведомили об операции в Сирии, когда израильские самолеты уже находились в воздухе, при этом их цель не была известна.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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