Более 160 человек эвакуированы из медучреждений Оренбургской области из-за паводков
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- Более 160 человек эвакуированы из медучреждений Оренбургской области из-за паводков
Более 160 человек эвакуированы из 17 медучреждений, которые находятся в зоне подтопления в Оренбургской области. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
«По оперативным данным, в Оренбургской области в зоне подтопления в настоящее время находятся 17 медицинских объектов в пяти муниципалитетах. 164 пациента, находившихся на лечении, переведены в стационары, не затронутые паводком», — говорится в сообщении.
На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в ряде регионов. По последним данным, в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей. В самом Оренбурге эвакуированы 865 человек, а фактический уровень реки Урал превысил отметку в 10,1 м.
В среду МЧС России доставило в Оренбургскую область водоналивные дамбы для снижения последствий прохождения паводка, а также защиты домов и хозяйственных построек от половодья.
Накануне, 9 апреля, губернатор региона Денис Паслер призвал жителей Оренбурга срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Кадры затопленной набережной в городе показала корреспондент «Известий».
5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).
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