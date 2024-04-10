«Аэрофлот» продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск

Авиакомпания «Аэрофлот» продлила возможность вынужденного переоформления билетов на рейсах в Оренбург и Орск, вылетающих в период до 20 апреля включительно. Об этом сообщает 10 апреля пресс-служба компании.

«Рейсы Аэрофлота в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием», — уточняется в Telegram-канале пресс-службы.

О введении возможности вынужденного переоформления билетов для пассажиров, вылетающих в Оренбург и Орск или обратно «Аэрофлот» сообщил 8 апреля. Уточнялось, что пассажиры по выбору могут оформить вынужденный возврат стоимости перевозки или поменять дату вылета на любую в пределах до 25 апреля включительно с сохранением маршрута.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 10 апреля пресс-служба правительства региона сообщила, что в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей. Там же указали, что в Оренбурге фактический уровень реки Урал превысил отметку 10 м.

Накануне, 9 апреля, губернатор региона Денис Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).