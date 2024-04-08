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«Аэрофлот» разрешит оформить вынужденный возврат билетов в Оренбург и Орск

«Аэрофлот»: пассажиры смогут переоформить билеты в/из Оренбурга и Орска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Авиакомпания «Аэрофлот» в связи с наводнением в Оренбургской области разрешит вынужденно переоформить билеты пассажирам, которые должны были вылететь по направлениям в Оренбург и Орск или обратно до 15 апреля. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15.04.2024 включительно по направлениям в/из Оренбурга и Орска», — отмечено в Telegram-канале.

Пассажиры по выбору могут оформить либо вынужденный возврат стоимости перевозки, либо поменять дату вылета на любую в пределах до 25 апреля включительно с сохранением маршрута.

В авиакомпании подчеркнули, что рейсы в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием.

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Ранее 8 апреля сообщалось Центральный банк (ЦБ) России открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от прорыва дамбы в Оренбургской области.

В этот же день мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил об ухудшении паводковой ситуации в городе. По его словам, утром уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению в 930 см. Оосновной приход воды в Оренбург ожидается в течение трех суток. По последним данным, в Оренбургской области подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков

Президент России Владимир Путин дал поручение создать специальную правительственную комиссию. Глава государства заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о паводковой ситуации. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин держит руку на пульсе касательно ситуации с паводком.

Прорыв дамбы в Оренбургской области, которая защищала город от реки Урал, произошел 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

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