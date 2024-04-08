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ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам пострадавшим от паводков

ЦБ: открыта горячая линия по кредитным каникулам пострадавшим от паводков в Оренбуржье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Центральный банк (ЦБ) России открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от прорыва дамбы в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 250–15–24», — уточнили в регуляторе.

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Ранее в понедельник мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил об ухудшении паводковой ситуации в городе. По его словам, утром уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению в 930 см. Он уточнил, что подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений, 188 из которых — за последние сутки.

Кроме того, Салмин указал на беспрецедентный характер наводнения. По словам градоначальника, основной приход воды в Оренбург ожидается в течение трех суток.

Также в понедельник президент России Владимир Путин дал поручение создать специальную правительственную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым. Уточнялось, что глава государства заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о паводковой ситуации.

Ранее, 5 апреля в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

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