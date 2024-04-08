Путин в связи с паводками поручил создать специальную комиссию

Президент России Владимир Путин в связи с паводками в Оренбургской области дал поручение создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Об этом 8 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей Дениса Паслера, Вадима Шумкова и Александра Моора о развитии ситуации с паводками и принимаемых в связи с этим мерах. Кроме того, Путин заслушал и доклад Куренкова.

«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым», — сказал Песков.

Ранее в этот день пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила о 10,1 тыс. затопленных домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Кроме того, было приведено и сообщение Росгидрометцентра, согласно которому пик паводка должен наступить 10 апреля. Также в этот день число подтопленных домов в Оренбурге выросло до 1,5 тыс., за сутки их количество возросло на 188.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению Путина в регион прилетел Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.