Мэр Оренбурга указал на беспрецедентный характер наводнения

Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, такой большой воды город не видел давно. Об этом в понедельник, 8 апреля, заявил мэр Сергей Салмин.

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 см <…> Далее таких наводнений не было. Оно сейчас беспрецедентное», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник отметил, что основной приход воды в Оренбург ожидается в течение трех суток. Салмин призвал жителей не дожидаться критических отметок воды и не надеяться, что получится переждать паводок.

Ранее в этот день сообщалось, что в Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. При этом эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей, а уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.