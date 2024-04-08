Мэр Оренбурга заявил об ухудшении ситуации с паводком в городе

Паводковая ситуация в Оренбурге ухудшается. Об этом 8 апреля сообщил мэр города Сергей Салмин.

«Ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. В городе действует режим ЧС. Сегодня утром уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению, которое составляет 930 см», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Глава города уточнил, что на данный момент подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений, 188 из которых — за последние сутки.

Салмин в очередной раз призвал местных жителей к эвакуации из зоны подтопления в пункты временного размещения (ПВР). Он подчеркнул, что затягивать с эвакуацией нельзя, поскольку в ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться.

Градоначальник также сообщил, что за воскресенье было эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей. В настоящее время 45 СНТ отключены от электричества, а 20 СНТ — от газоснабжения.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин дал поручение создать специальную правительственную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым. Уточнялось, что глава региона заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о паводковой ситуации.

Кроме того, 8 апреля Салмин указал на беспрецедентный характер наводнения. По словам градоначальника, основной приход воды в город ожидается в течение трех суток. Мэр призвал жителей не дожидаться критических отметок воды и надеяться, что получится переждать паводок. Днем ранее он подчеркнул, что ситуация с паводком в регионе стала критической.

Так, 5 апреля в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

Также в понедельник пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила о 10,1 тыс. затопленных домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Кроме того, было приведено и сообщение Росгидрометцентра, согласно которому пик паводка должен наступить 10 апреля. Также в этот день число подтопленных домов в Оренбурге выросло до 1,5 тыс., за сутки их количество возросло на 188.