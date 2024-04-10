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Армения назвала условием начала делимитации границ с Азербайджаном согласование карт

Пашинян: Ереван не начнет процесс делимитации с Баку без согласования карты
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Армения не намерена начинать процесс делимитации границ с Азербайджаном до того, как стороны согласуют карты, на которых будет основываться этот процесс. Об этом в среду, 10 апреля, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте страны.

«Пока не будет согласована карта, никакого процесса не будет», — сказал Пашинян, чьи слова приводит издание Armenia Today.

По его мнению, делимитация должна основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года, принятой Содружеством независимых государств (СНГ). Она гарантирует в том числе взаимное уважение территориальной целостности стран содружества.

При этом Пашинян указал, что согласие Еревана на делимитацию границ с Баку в Тавушской области уменьшает риски дальнейших территориальных конфликтов, но не избавляет от них полностью. Премьер-министр также понимает, что начало этого процесса гарантирует, что Азербайджан уже не вернет Армении территории армянских сел и нужно искать способы исправить эту ситуацию.

Глава правительства также считает, что без делимитации Баку обязательно нападает на Ереван, а с соглашением по границам появляется надежда, что этого всё-таки не произойдёт.

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Ранее в этот же день Пашинян заверил, что Армения не собирается вступать в гонку вооружений с Азербайджаном, хотя Ереван считает создание боеспособной армии суверенным правом любого государства.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявил 6 апреля, что мирный договор между его страной и Азербайджаном не удается заключить из-за двух спорных пунктов. Первый касается взаимного признания территориальной целостности, а второй — открытия коммуникаций.

За день до этого минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций с территории Армении. Кроме того, сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Армении прорыли траншею перед пунктами азербайджанской армии.

17 февраля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились и далее вести переговоры по мирному соглашению. Встречу двух лидеров инициировал канцлер Германии Олаф Шольц.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование 1 января 2024 года.

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