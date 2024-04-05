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МО Азербайджана заявило об обстреле своих позиций с территории Армении

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Фото: Министерство обороны Республики Азербайджан
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Солдаты Вооруженныз сил Армении подвергли обстрелу азербайджанских военных. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщило минобороны Азербайджана.

«Около 17:25 (18:25 мск. — Ред.) из стрелкового оружия были обстреляны позиции, расположенные в поселке Чинарлы Бердского района, позиции Ордумуза, расположенные в направлении поселка Мунджуглу Товузского района», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, сообщается, что с 15:10 до 17:35 (с 16:10 до 18:35 мск) подразделения ВС Армении заложили траншею перед пунктами азербайджанской армии в направлении шести населенных пунктов Товузского округа, чтобы «подготовить почву для дальнейших провокаций», указали в министерстве.

«В результате срочных мер, принятых частями нашей армии, работы были немедленно остановлены», — добавили в МО.

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Ранее, 28 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не признает существование правительства Нагорного Карабаха в изгнании. Он также призвал принять необходимые меры, чтобы это не создавало угрозу национальной безопасности Армении.

17 февраля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать переговоры по мирному соглашению. Их встреча состоялась по инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца. На ней обсуждался процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Ранее, 5 октября 2023 года, Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование 1 января 2024 года.

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