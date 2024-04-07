В МИД Армении рассказали о невозможности договориться с Азербайджаном

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном не удается заключить из-за двух важных пунктов документа. Об этом в субботу, 6 апреля, в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

«Я действительно считаю, что у нас есть историческая возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе. Армения остается приверженной мирной повестке. По многим вопросам мы нашли общий язык. Но по двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия», — рассказал он.

По словам Мирзояна, первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности, а второй — открытие коммуникаций.

Министр выразил надежду, что в ближайшее время удастся добиться большего понимания по этим вопросам.

Ранее, 30 марта, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны. Он отметил, что власти Баку для этого могут использовать ситуацию вокруг четырех сел, перешедших под контроль Еревана в ходе военных действий в 1990-х годах. Он подчеркнул, что в Ереване не претендуют на территории вне международно признанных границ страны, в том числе на эти села.

17 февраля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать переговоры по мирному соглашению. Их встреча состоялась по инициативе немецкого канцлера Олафа Шольца. На ней обсуждался процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

До этого, 5 октября 2023 года, Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.