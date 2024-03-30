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Пашинян обвинил Азербайджан в поиске повода для новой войны

Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны
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Фото: Global Look Press/Hoch Zwei
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Правительство Армении полагает, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны. Такое заявление 30 марта на встрече со своими однопартийцами сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что власти Баку для этого могут использовать ситуацию вокруг четырех сел, перешедших под контроль Еревана в ходе военных действий в 1990-х годах.

«Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать, особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — сказал Пашинян, видеозапись его обращения была размещена на его странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер-министр Армении подчеркнул, что в Ереване не претендуют на территории вне международно признанных границ страны, в том числе на эти четыре села.

Азербайджан пока что никак не прокомментировал заявление Пашиняна.

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Ранее, 20 марта, Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан не определились с картами, по которым должна была пройти делимитация границ. При этом он подчеркнул, что у сторон есть понимание того, что делимитация и последующая демаркация границ должны пройти на основании Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Пашинян 19 марта в ходе общения с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не выполнит требований Баку о передаче ряда приграничных поселений, то в конце недели может начаться война. При этом он добавил, что в случае начала конфликта местные жители спросят его, почему он, обладая информацией об угрозе начала боевых действий, якобы не предупредил их заранее.

12 марта сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном должен начаться в ближайшее время. По его словам, граница должна стать железной гарантией долговременной стабильности.

Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 февраля договорились продолжать переговоры по мирному соглашению. Их встреча состоялась по инициативе немецкого канцлера Олафа Шольца. На ней обсуждался процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

5 октября 2023 года Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование 1 января 2024 года.

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