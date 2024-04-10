Пашинян указал на отсутствие планов у Еревана участвовать в гонке вооружений с Баку

Армения не намерена вступать в гонку вооружений с Азербайджаном. Об этом 10 апреля сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время выступления в парламенте страны, трансляция велась на Youtube-канале NEWS.am.

«Создание боеспособной армии является суверенным правом любого государства, однако мы не намерены вступать в гонку вооружений с Азербайджаном», — сказал он.

Кроме того, политик отметил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, однако их важность для Армении в вопросах государственности, суверенитета, безопасности и экономики сложно переоценить. Пашинян подчеркнул, что готов к диалогу на основе уважения государственности и суверенитета.

При этом, 6 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что мирный договор между республикой и Азербайджаном не удается заключить из-за двух важных пунктов документа. По словам дипломата, первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности, а второй — открытие коммуникаций.

За день до этого минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций с территории Армении. Кроме того, сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Армении заложили траншею перед пунктами азербайджанской армии.

Ранее, 28 марта, Пашинян заявил, что республика не признает существование правительства Нагорного Карабаха в изгнании. Он также призвал принять необходимые меры, чтобы это не создавало угрозу национальной безопасности Армении.

17 февраля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать переговоры по мирному соглашению. Их встреча состоялась по инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца. На ней обсуждался процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование 1 января 2024 года.