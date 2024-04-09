Израильская армия нанесла удары по сирийским войскам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила авианалет на военные объекты сирийских вооруженных сил в районе города Мхаджа в ответ на удар по Голанским высотам. Об этом израильская армия сообщила 9 апреля в своем Telegram-канале.

«Ночью (во вторник) истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по террористической инфраструктуре, принадлежащей сирийской армии, в районе Мхаджи», — сообщили израильские военные, добавив, что бомбардировка является ответом на сирийский удар по территории Голанских высот.

В сообщении также указывается, что артиллерийскому удару ЦАХАЛ подвергся сирийский военный пост у границ с Израилем.

Кроме того, в армии сообщили о зафиксированных двух запусках снарядов из Ливана в сторону района Мисгав-Ам на севере Израиля. Снаряды упали на открытой местности, о пострадавших не сообщалось.

Ранее, 6 апреля, военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по окрестностям Дамаска. В ответ средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь, отражая израильские атаки.

До этого, 1 апреля, Армия обороны Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

После чего религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.