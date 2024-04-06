Сирийские средства ПВО начали отражать ракетную атаку Израиля над Дамаском

ВВС Израиля нанесли авиаудар по окрестностям Дамаска, работает сирийская ПВО. Об этом 6 апреля сообщила сирийская радиостанция Sham FM в своем Telegram-канале.

По данным радиостанции, средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии «открыли огонь по вражеским целям и отражают израильское агрессивное нападение».

Ранее, 1 апреля, Армия обороны Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

После чего религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.