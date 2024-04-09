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В МЧС сообщили о снижении уровня воды в подтопленных регионах

МЧС: уровень воды в подтопленных регионах начинает снижаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уровень воды в подтопленных районах снижается, однако в некоторых местах всё еще превышает опасную отметку. Об этом 8 апреля сообщили в МЧС.

«На данный момент ситуация с приток воды на улицы Орска стабилизировалась, местами ее уровень начал снижаться, как например здесь, на площади Гагарина, где недавно была самая напряженная точка», — сообщил руководитель пресс-службы МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

По данным министерства, река Урал в районе Орска за два часа опустилась на 9 см, однако все еще не достигла безопасных показателей. Уровни воды непрерывно контролируют специалисты на гидропостах. Заявки на эвакуацию от местных жителей обрабатываются спасателями, на данный момент из зоны подтопления уже вывезено более 2,5 тыс. человек. Для них подготовлены пункты временного размещения (ПВР), с пострадавшими работают психологи.

«Молодцы ребята. москвичи и оренбуржцы, помогают нам. Ездили здесь, тут еще ничего не было», — рассказала местная жительница, которой помогали эвакуироваться сотрудники МЧС.

Также сообщается о стабилизации обстановки на территории Алтайского края. В министерстве уточнили, что количество подтопленных жилых домов уменьшилось на 41, до 101, приусадебных участков — на 171, до 282. Всего в работах задействовано более тысячи человек и свыше 500 единиц техники. В двух ПВР в селе Хабары и селе Ракиты размещены 20 человек, из них 9 детей.

Улучшения наблюдаются и в Брянской области, там за сутки от воды освободились семь домов более 90 приусадебных участка. В реке Болва наблюдается снижения уровня воды на 16 см, в Десне — на 13 см. Остаются затопленными четыре жилых дома, 342 приусадебных участка, четыре участка автодорог, два низководных моста.

Положительная динамика отмечается также в Самарской области, где от воды освободились 263 жилых дома, 191 приусадебный участок. Подтопленными остались семь низководных мостов, 50 частных жилых домов, 901 приусадебный участок, один участок автомобильной дороги местного значения.

В населенных пунктах, которые освобождены от воды, экстренные службы проводят аварийно-восстановительные работы, помогают местным жителям расчищать участки, откачивать воду из домов.

В Курганской области в круглосуточном режиме ведется подготовка к паводкам. Сотрудники МЧС занимаются укреплением дамб в Кургане.

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Ранее, 8 апреля, пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила о 10,1 тыс. затопленных домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков в регионе в результате прорыва дамбы.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Из-за ситуации в Орске госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. Власти пообещали компенсации тем, кто лишился жилья из-за прорыва дамбы.

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