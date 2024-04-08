«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье

Спутники «Роскосмоса» сфотографировали паводковые затопления в Оренбургской области. Снимки госкорпорация показала 8 апреля в своем Telegram-канале.

«Спутники «Роскосмоса» следят за гидрологической обстановкой в Оренбургской области и в других регионах страны, подверженных паводкам и наводнениям», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в селе Краснохолм Оренбургской области подтопило 41 дом и 906 дворовых территорий. Максимальный уровень воды там достигал 510 см, но сейчас он снижается, потому что паводковая ситуация начала стабилизироваться.

В Орске, по данным «Роскосмоса», вода затопила все садовые некоммерческие товарищества (СНТ), которые находятся западнее и юго-восточнее старой части города. Кроме того, в его окрестностях подтопило дороги.

На фотографиях видны широкие разливы рек Большой Кумак, Илек и Урал. Указано и местоположение дамбы около Орска, которая не выдержала напора воды.

Снимки сделаны спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и космическим аппаратом гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М».

Дамба, защищающая Орск от паводковых вод реки Урал, размыта в нескольких местах. Ранее в понедельник, 8 апреля, корреспондент «Известий» показал, как прибывшая в реку Урал вода размыла дамбу у поселка Лесоторговый. Первый прорыв дамбы в городе произошел 5 апреля.

Также 8 апреля в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что весенние паводки в регионе прогнозировались как аномальные, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в городе в помощи населению и устранении последствий прорыва дамбы принимают участие все силы. Из-за ситуации в Орске госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в Оренбургской области, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

8 апреля Паслер пообещал компенсации тем, кто лишился жилья из-за прорыва дамбы. Покинувшие зону затопления и не находящиеся в зоне пункта временного размещения (ПВР) жители смогут получать по 10 тыс. рублей в месяц в течение полугода. Общий ущерб от затопления оценивается в 21 млрд рублей.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.