Испытывать суд: Мексика предъявляет Эквадору иск из-за скандала в посольстве
Эквадор вряд ли окажется в международной изоляции после инцидента с вторжением правоохранителей в здание мексиканского посольства в Кито, считают в экспертном сообществе. В ночь на 6 апреля полицейские ворвались в диппредставительство североамериканской страны, чтобы арестовать обвиняемого в коррупции бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которому Мексика предоставила политическое убежище. Агрессия со стороны правительства молодого эквадорского лидера Даниэля Нобоа вызвала решительное осуждение со стороны большинства латиноамериканских стран, государств Европы, а также США, Канады и Новой Зеландии. К 8 апреля Мексика подготовила иск в Международный суд ООН, а 9 апреля сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) соберет на внеочередную встречу глав МИД государств-членов. Как развивается громкий дипломатический конфликт в Латинской Америке — в материале «Известий».
Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором
О том, что Мехико принял решение разорвать дипломатические отношения с Кито, стало известно 6 апреля. Соответствующее заявление появилось на сайте мексиканского правительства. На следующий день 18 членов дипмиссии в Эквадоре вернулись домой вместе со своими семьями, а деятельность посольства была приостановлена на неопределенный срок.
В ночь на 6 апреля эквадорская полиция силой вторглась в мексиканское посольство в Кито и увезла для дальнейшего следствия и ареста бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. Во время силовой операции пострадали несколько дипломатов. Поскольку места размещения посольств считаются территориями иностранных государств, подобное вторжение может рассчитываться как нападение Эквадора на Мексику. Примечательно, что Кито сам использовал свое посольство в Великобритании для предоставления политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Тот скрывался в дипломатическом корпусе южноамериканской страны с 2012 по 2019 годы.
Хорхе Глас был вице-президентом Эквадора во время второго срока Рафаэля Корреа с 2013 до 2017 года. Против него открыто как минимум пять дел — в частности, одно из них связано с сотрудничеством с бразильским мультинациональным концерном Odebrecht (компания платила влиятельным политикам в 12 странах Латинской Америки, чтобы получать выгодные контракты).
Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас (в центре)
Теперь, по данным латиноамериканской прессы, Глас находится в одной из самых опасных тюрем Эквадора — Котопачи. В его камере площадью в три квадратных метра есть только матрас, расположенный на цементном основании, и унитаз.
Хорхе Глас проживал на территории посольства Эквадора с декабря 2023 года. Политическое убежище он получил только 5 апреля. Незадолго до его ареста президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор говорил о попытках правительства перевести Гласа в североамериканскую страну.
С официальным извинением перед Мексикой выступил экс-президент Рафаэль Корреа, заявивший, что действия, предпринятые правительством Эквадора не имеют прецедентов в истории Латинской Америки. «Даже при самых ужасных диктатурах не нарушались права посольства какой-либо страны. Мы живем не в правовом государстве, а в варварском», — высказался Корреа.
Накаляться ситуация между Эквадором и Мексикой начала 3 апреля, когда Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время ежедневной утренней пресс-конференции упомянул гибель экс-кандидата на пост президента Эквадора Фернандо Вийависенсио как одну из причин победы 36-летнего Даниэля Нобоа на выборах 2023 года. В ответ на это Эквадор объявил мексиканского посла в Кито Ракель Серур персоной нон грата и велел ей покинуть территорию страны.
Посол Мексики в Кито Ракель Серур
Международное сообщество осудило действия Эквадора
Нападение Эквадора на мексиканское посольство в Кито вызвало осуждение 18 стран Латинской Америки, в том числе Боливии, Чили, Кубы и Венесуэлы. 10 европейских государств, а также США, Новая Зеландия и Канада выразили поддержку Мексике. Власти Никарагуа и вовсе сообщили об окончательном разрыве отношений с Эквадором.
Министерство иностранных дел Испании отметило, что действия эквадорских правоохранителей противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. «Мы призываем к соблюдению международного права и компромиссу между Мексикой и Эквадором, братскими странами Испании», — говорится в заявлении МИД этой страны.
Обеспокоенность по поводу инцидента выразили в российском МИД. 8 апреля посол Эквадора в России Хуан Ольгин посетил министерство. На встрече российская сторона отметила приверженность Венской конвенции, которая гарантирует иммунитет дипмиссий от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
«Подчеркнули, что Россия всегда будет выступать за то, чтобы Латинская Америка оставалась зоной мира, стремясь к единству в своем многообразии. Выразили надежду, что латиноамериканские друзья будут избегать действий, способных внести раздор в традиционно неконфликтные отношения добрососедства и партнерства, и найдут взаимоприемлемый выход из сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Правительство Мексики заявило о планах обратиться 8 апреля в Международный суд ООН с иском против Эквадора. «Мы обратимся в Международный суд, где представим это печальное дело. И конечно, мы будем выходить на все соответствующие многосторонние, региональные и международные площадки, чтобы этот факт был осужден всем международным сообществом», — заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена.
Одновременно с этим о внеочередном заседании министров иностранных дел заявили в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Встреча, на которой обсудят действия Эквадора состоится 9 апреля. В CELAC входят 33 государства Северной, Центральной и Южной Америки за исключением США и Канады.
— Однозначные последствия для Эквадора сейчас — это всеобщее осуждение со стороны латиноамериканских коллег. Политика жесткой руки, которую избрал Даниэль Нобоа во внутренних делах, но внешней арене может серьезно осуждаться, — считает старший научный сотрудник ИЛА РАН Татьяна Русакова.
Эксперт отмечает, что вопрос задержания Хорхе Гласа связан с тем, что Нобоа начал борьбу с коррупцией среди членов предыдущих правительств. При этом внутреннюю политику он ведет по принципу «любая цель оправдывает средства».
Демонстранты у посольства Мексики в Эквадоре требуют свободы для бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, после того как он был задержан во время ночного рейда в Кито, Эквадор, 6 апреля 2024 года
— Сложно сказать, окажется ли Эквадор в изоляции. Тем не менее, даже, если до этого дойдет дело, то она будет достаточно условная, как в случае Кубы и Венесуэлы, — считает Татьяна Русакова.
Что касается иска Мексики в Международный суд против Эквадора, то быстрых результатов ждать не стоит, уверена она. Решения по судебным делам такого уровня выносят годами из-за бюрократических процедур, резюмировала она.
Изоляция Эквадора вряд ли будет иметь всеобъемлющий характер, добавил советник директора ИЛА РАН Николай Калашников.
— Я не думаю, что изоляция Эквадора со стороны международного сообщества будет иметь всеобъемлющий характер. Но в том, что это будет осуждено мировым сообществом — в этом сомнений нет. Степень осуждений или степень санкций против Эквадора каждая страна будет выбирать сама, — уверен эксперт.
Бронетранспортер, на борту которого предположительно находится бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, прибывает в тюрьму Ла-Рока, после того как эквадорские силы совершили рейд на посольство Мексики с целью арестовать Гласа, который был дважды осужден за коррупцию и которому мексиканские власти предоставили убежище в Гуаякиле, Эквадор 6 апреля 2024 года
Для Эквадора дипломатический конфликт с Мексикой происходит на фоне и без того нестабильной внутренней ситуации. В январе президент страны Даниэль Набор объявил войну террористическим группировкам после того, как 7 января из тюрьмы строгого режима сбежал лидер одной из криминальных группировок «Лос Чонерос» Хосе Адольф Масиас по кличке Фито. Режим ЧС прекратил действие 8 апреля, тем не менее правоохранители и после его снятия продолжат борьбу с преступностью в стране.
После задержания бывшего вице-президента оппозиция Эквадора потребовала отставки Даниэля Набоа, заявив о его неспособности управлять страной. «Эквадор на фоне проблем в экономике и здравоохранении не заслуживает создания дипломатических проблем, которые могут означать войну», — сказал, к примеру, лидер оппозиционной партии Луиса Гонсалес.
По словам Татьяны Русаковой, действующий президент Даниэль Нобоа заручился большим кредитом доверия со стороны народа Эквадора. Рейтинг 36-летнего лидера не упал даже после событий января 2024 года. Хотя последний опрос все же демонстрирует снижение его поддержки. Согласно данным Perfiles de Opinión, на 4 марта рейтинг Нобоа составил 74%. Это меньше январского показателя — 85,47% (на 22 января 2024 года).