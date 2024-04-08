Испытывать суд: Мексика предъявляет Эквадору иск из-за скандала в посольстве

Эквадор вряд ли окажется в международной изоляции после инцидента с вторжением правоохранителей в здание мексиканского посольства в Кито , считают в экспертном сообществе. В ночь на 6 апреля полицейские ворвались в диппредставительство североамериканской страны, чтобы арестовать обвиняемого в коррупции бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа , которому Мексика предоставила политическое убежище. Агрессия со стороны правительства молодого эквадорского лидера Даниэля Нобоа вызвала решительное осуждение со стороны большинства латиноамериканских стран, государств Европы, а также США, Канады и Новой Зеландии . К 8 апреля Мексика подготовила иск в Международный суд ООН, а 9 апреля сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) соберет на внеочередную встречу глав МИД государств-членов. Как развивается громкий дипломатический конфликт в Латинской Америке — в материале «Известий» .

Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором

О том, что Мехико принял решение разорвать дипломатические отношения с Кито, стало известно 6 апреля . Соответствующее заявление появилось на сайте мексиканского правительства. На следующий день 18 членов дипмиссии в Эквадоре вернулись домой вместе со своими семьями , а деятельность посольства была приостановлена на неопределенный срок.

В ночь на 6 апреля эквадорская полиция силой вторглась в мексиканское посольство в Кито и увезла для дальнейшего следствия и ареста бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа . Во время силовой операции пострадали несколько дипломатов. Поскольку места размещения посольств считаются территориями иностранных государств, подобное вторжение может рассчитываться как нападение Эквадора на Мексику. Примечательно, что Кито сам использовал свое посольство в Великобритании для предоставления политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Тот скрывался в дипломатическом корпусе южноамериканской страны с 2012 по 2019 годы.

Хорхе Глас был вице-президентом Эквадора во время второго срока Рафаэля Корреа с 2013 до 2017 года. Против него открыто как минимум пять дел — в частности, одно из них связано с сотрудничеством с бразильским мультинациональным концерном Odebrecht (компания платила влиятельным политикам в 12 странах Латинской Америки, чтобы получать выгодные контракты).

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас (в центре) Фото: REUTERS/Daniel Tapia

Теперь, по данным латиноамериканской прессы, Глас находится в одной из самых опасных тюрем Эквадора — Котопачи . В его камере площадью в три квадратных метра есть только матрас, расположенный на цементном основании, и унитаз.

Хорхе Глас проживал на территории посольства Эквадора с декабря 2023 года. Политическое убежище он получил только 5 апреля. Незадолго до его ареста президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор говорил о попытках правительства перевести Гласа в североамериканскую страну.

С официальным извинением перед Мексикой выступил экс-президент Рафаэль Корреа , заявивший, что действия, предпринятые правительством Эквадора не имеют прецедентов в истории Латинской Америки. «Даже при самых ужасных диктатурах не нарушались права посольства какой-либо страны. Мы живем не в правовом государстве, а в варварском », — высказался Корреа.

Накаляться ситуация между Эквадором и Мексикой начала 3 апреля, когда Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время ежедневной утренней пресс-конференции упомянул гибель экс-кандидата на пост президента Эквадора Фернандо Вийависенсио как одну из причин победы 36-летнего Даниэля Нобоа на выборах 2023 года. В ответ на это Эквадор объявил мексиканского посла в Кито Ракель Серур персоной нон грата и велел ей покинуть территорию страны.

Посол Мексики в Кито Ракель Серур Фото: ТАСС/EPA/Mario Guzman

Международное сообщество осудило действия Эквадора

Нападение Эквадора на мексиканское посольство в Кито вызвало осуждение 18 стран Латинской Америки , в том числе Боливии, Чили, Кубы и Венесуэлы. 10 европейских государств, а также США, Новая Зеландия и Канада выразили поддержку Мексике. Власти Никарагуа и вовсе сообщили об окончательном разрыве отношений с Эквадором.

Министерство иностранных дел Испании отметило, что действия эквадорских правоохранителей противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. « Мы призываем к соблюдению международного права и компромиссу между Мексикой и Эквадором, братскими странами Испании », — говорится в заявлении МИД этой страны.

Обеспокоенность по поводу инцидента выразили в российском МИД. 8 апреля посол Эквадора в России Хуан Ольгин посетил министерство. На встрече российская сторона отметила приверженность Венской конвенции, которая гарантирует иммунитет дипмиссий от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

«Подчеркнули, что Россия всегда будет выступать за то, чтобы Латинская Америка оставалась зоной мира, стремясь к единству в своем многообразии. Выразили надежду, что латиноамериканские друзья будут избегать действий, способных внести раздор в традиционно неконфликтные отношения добрососедства и партнерства, и найдут взаимоприемлемый выход из сложившейся ситуации », — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Фото: REUTERS/Karen Toro

Правительство Мексики заявило о планах обратиться 8 апреля в Международный суд ООН с иском против Эквадора . «Мы обратимся в Международный суд, где представим это печальное дело. И конечно, мы будем выходить на все соответствующие многосторонние, региональные и международные площадки, чтобы этот факт был осужден всем международным сообществом», — заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена.

Одновременно с этим о внеочередном заседании министров иностранных дел заявили в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Встреча, на которой обсудят действия Эквадора состоится 9 апреля. В CELAC входят 33 государства Северной, Центральной и Южной Америки за исключением США и Канады.

— Однозначные последствия для Эквадора сейчас — это всеобщее осуждение со стороны латиноамериканских коллег . Политика жесткой руки, которую избрал Даниэль Нобоа во внутренних делах, но внешней арене может серьезно осуждаться, — считает старший научный сотрудник ИЛА РАН Татьяна Русакова.

Эксперт отмечает, что вопрос задержания Хорхе Гласа связан с тем, что Нобоа начал борьбу с коррупцией среди членов предыдущих правительств. При этом внутреннюю политику он ведет по принципу «любая цель оправдывает средства».

Демонстранты у посольства Мексики в Эквадоре требуют свободы для бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, после того как он был задержан во время ночного рейда в Кито, Эквадор, 6 апреля 2024 года Фото:REUTERS/Karen Toro

— Сложно сказать, окажется ли Эквадор в изоляции. Тем не менее, даже, если до этого дойдет дело, то она будет достаточно условная , как в случае Кубы и Венесуэлы, — считает Татьяна Русакова.

Что касается иска Мексики в Международный суд против Эквадора, то быстрых результатов ждать не стоит, уверена она. Решения по судебным делам такого уровня выносят годами из-за бюрократических процедур, резюмировала она.

Изоляция Эквадора вряд ли будет иметь всеобъемлющий характер, добавил советник директора ИЛА РАН Николай Калашников.

— Я не думаю, что изоляция Эквадора со стороны международного сообщества будет иметь всеобъемлющий характер. Но в том, что это будет осуждено мировым сообществом — в этом сомнений нет. Степень осуждений или степень санкций против Эквадора каждая страна будет выбирать сама, — уверен эксперт.

Бронетранспортер, на борту которого предположительно находится бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, прибывает в тюрьму Ла-Рока, после того как эквадорские силы совершили рейд на посольство Мексики с целью арестовать Гласа, который был дважды осужден за коррупцию и которому мексиканские власти предоставили убежище в Гуаякиле, Эквадор 6 апреля 2024 года Фото: REUTERS/Marcos Pin

Для Эквадора дипломатический конфликт с Мексикой происходит на фоне и без того нестабильной внутренней ситуации . В январе президент страны Даниэль Набор объявил войну террористическим группировкам после того, как 7 января из тюрьмы строгого режима сбежал лидер одной из криминальных группировок «Лос Чонерос» Хосе Адольф Масиас по кличке Фито. Режим ЧС прекратил действие 8 апреля, тем не менее правоохранители и после его снятия продолжат борьбу с преступностью в стране.

После задержания бывшего вице-президента оппозиция Эквадора потребовала отставки Даниэля Набоа, заявив о его неспособности управлять страной. «Эквадор на фоне проблем в экономике и здравоохранении не заслуживает создания дипломатических проблем, которые могут означать войну», — сказал, к примеру, лидер оппозиционной партии Луиса Гонсалес.