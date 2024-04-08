Российские военные рассказали о работе ПТУР против бронированной техники ВСУ
Военнослужащие ВС РФ регулярно уничтожают бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР). О боевой работе российских бойцов в зоне спецоперации 8 апреля рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.
«В основном мы работаем, когда разведка дает цели. Выдвигаемся уже конкретно на позиции. Создаем маскировку и ждем уже, когда пойдет та или иная колонна: это бронированная техника, небронированная», — поделился командир противотанкового взвода с позывным Старый.
Он отметил, что может быть атака на блиндажи. Например, если личный состав противника ушел из блиндажа, там организовывается засада, чтобы, когда он туда вернется, нанести ему поражение.
«Данный снаряд кумулятивный, прожигает любую бронетехнику, и внутри уже происходят воспламенение и взрыв», — отметил Старый.
Военнослужащие ВС РФ также рассказали, что обычно работают в два-три расчета, один из которых на подстраховке. Если вдруг первый не успел отработать, второй берется за дело.
Ранее, 5 апреля, Минобороны России показало боевую работу 150-й мотострелковой дивизии на артемовском направлении. Разведчики регулярно уничтожают с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и «Фагот» бронированную технику ВСУ, укрытую в лесополосах, минометные расчеты и украинских солдат.
До этого, 27 марта, расчет ПТРК «Фагот» Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) пуском управляемой ракеты уничтожил группу пехоты ВСУ, тем самым сорвав их ротацию на северском направлении в районе населенного пункта Раздоловка. Как рассказал оператор противотанковых управляемых ракет (ПТУР) с позывным Князь, терпение и скрытность часто являются решающими факторами.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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