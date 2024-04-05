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МО показало уничтожение позиций ВСУ ударными дронами и ПТУР под Часовым Яром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие разведывательных подразделений Южной группировки войск продолжают уничтожать живую силу, технику и укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Боевую работу 150-й мотострелковой дивизии показало 5 апреля Минобороны России.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российские операторы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сбрасывают гранатометные боеприпасы ВОГ-17, уничтожают украинскую живую силу. Также они поджигают блиндаж ВСУ в районе Часова Яра.

Разведчики регулярно уничтожают с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и «Фагот» бронированную технику ВСУ, укрытую в лесополосах, минометные расчеты и украинских солдат.

«[Мы осуществляем] уничтожение техники и живой силы противника. Если есть блиндажи, то отрабатываем [удары] по ним, а также по зданиям. Везде, где прячется противник, там и работаем», ― прокомментировал оператор ПТУР «Корнет».

«Противник огрызается, но мы продвигаемся вперед»
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Ранее, 1 апреля, «Известия» показали, как штурмовики ВС РФ подошли к окраинам Часова Яра и почти выбили противника из Богдановки. Как отметил корреспондент Александр Федорчак, взятие этого населенного пункта очень важно, так как через него откроется плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск, а также появится возможность дальнейшего освобождения ДНР.

В конце марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении армии РФ в районе Часова Яра. Он отметил, что это в дальнейшем позволит начать восстановительные работы в Артемовске, в том числе разминирование и разбор завалов, так как украинские обстрелы не прекращаются.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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