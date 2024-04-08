Синоптики пообещали москвичам небольшой дождь и до +19 градусов в понедельник
Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +19 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 8 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +17 до +19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9.
В Московской области днем прогнозируют от +16 до +21 градуса, ночью похолодает до +6.
Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Ранее, 7 апреля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на предстоящей неделе в Москве можно ожидать комфортную погоду с температурой выше климатической нормы. По ее словам, в понедельник и вторник, 8 и 9 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза.
Тогда же ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на наступающей неделе в столицу придет июньское тепло, а температура воздуха в отдельные дни прогреется до +23 градусов. По его словам, период похолодания и ночных заморозков в Центральной России окончен. В среду, 10 апреля, станет по-июньски тепло.