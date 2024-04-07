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Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На следующей неделе в Москве можно ожидать комфортную погоду с температурой выше климатической нормы. Об этом в воскресенье, 7 апреля, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода в столице перейдет практически на летний режим, временами температура может подниматься выше +20.

В понедельник и вторник ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночные температуры не опустятся ниже +11...+13, а дневная в первый рабочий день недели будет около +16. В последующие может достигнуть +23.

«В ночь на среду, 11 апреля, воздух прогреется до +15, а днем будет около 24 градусов. В течение суток ожидается переменная облачность. Также переменная облачность и небольшой дождь ждут горожан в четверг, 12 апреля», — рассказала синоптик.

По ее словам, в пятницу ожидается около +14 ночью и +22 — днем. А на выходных температура упадет из-за приближающегося периода дождей. В субботу и воскресенье похолодает до +11 в ночные часы, а днем столбики термометров покажут +15.

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Ранее, 5 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные, 6 и 7 апреля, в Москве ожидается потепление — в воскресенье воздух прогреется до 14 градусов тепла. По его словам, в выходные прогнозируется преимущественно облачная погода без сильного ветра.

Тогда же научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что благодаря аномально теплой температуре воздуха снег в Москве уже растаял, а в парках и лесах он сойдет к середине следующей недели. Он добавил, что на следующей неделе в столице прогнозируется майское тепло.

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