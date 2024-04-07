Синоптик пообещал москвичам июньское тепло на следующей неделе

На следующей неделе в Москву придет июньское тепло, а температура воздуха в отдельные дни прогреется до +23 градусов. Такой прогноз сделал 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, период похолодания и ночных заморозков в Центральной России окончен. Так, уже в понедельник, 8 апреля, температура повысится до +15...+20, однако местами могут пройти дожди. Вторник, 9 апреля, будет таким же теплым: даже ночью синоптик обещает +10.

«В среду (10 апреля. — Ред.) станет по-июньски тепло. Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до +18...+23. Для конца первой декады апреля это аномально тепло. Возможно, что будет побит рекорд дня 2008 года, когда метеорологи зафиксировали +21,1», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

5 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что благодаря аномально теплой температуре воздуха снег в Москве уже растаял, а в парках и лесах он сойдет к середине следующей недели.