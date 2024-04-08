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Быстрее, выше, теплее: апрель поставит новые температурные рекорды

Центральную Россию ждет погода без осадков и раннее начало огородного сезона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Очередной погодный рекорд ожидается в Москве уже на следующей неделе. 10 марта максимальная температура в столице приблизится к отметке 22 градуса, обещают метеорологи. Более того, по их прогнозам, температура воздуха в целом будет выше нормы до конца апреля, а в мае можно и вовсе ожидать настоящую жару. Поэтому для садоводов и огородников сезон может начаться раньше обычного. Но в сочетании с отсутствием заметных осадков рекордно теплая температура воздуха может привести к весенней засухе и повысить опасность лесных пожаров, опасаются эксперты.

Рекорд по рекордам

Новые температурные рекорды ждут на следующей неделе европейскую часть страны, рассказали «Известиям» метеорологи. Они напомнили, что первые дни апреля в Москве были аномально теплыми, но после них резко похолодало.

В выходные дни погода в столице начала постепенно возвращаться к климатической норме, и это повышение продолжится в течение недели, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Дневная температура вернется к 14–16°, ночная будет достигать порядка 6° тепла.

Девушки во время отдыха в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы будем находиться в теплом секторе очередного атлантического циклона. В среду минимальная температура в Москве уже будет в пределах 5–10 градусов, а дневная — 17–22 градуса, — пояснила Татьяна Позднякова.

Таким образом, по ее словам, в среду, 10 апреля, в столице может быть установлен очередной рекорд. Аналогичная ситуация фиксировалась в 1983 году.

— Для 10 апреля самая высокая температура, которая когда-либо наблюдалась в Москве, составляет всего +21,1 градуса. Такие значения были установлены в 2008 и 2018 годах. Мы либо приблизимся к этим показателям, либо перекроем их, — полагает метеоролог.

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Она не исключила, что и четверг, 11 апреля, в Москве будет одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

— То есть и сам этот апрель может стать рекордсменом по количеству поставленных рекордов, — подчеркнула она.

Тем не менее возвраты холодов в апреле еще возможны, считают метеорологи. Однако можно говорить, что общий настрой погоды в апреле будет ориентирован на тепло, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

девушка в парке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Холодных ночей, которые так неприятны для нашего региона, пока больше не прогнозируется. А дневная температура будет колебаться в пределах 15–18 градусов как минимум до 20–25 апреля, — добавила Татьяна Позднякова.

Если тенденция температуры воздуха на 6–10 градусов выше нормы продолжится, то в мае можно ожидать настоящую жару, отметил Александр Шувалов.

Лесникам и аллергикам приготовиться

Теплая и сухая погода в Центральной России чревата повышением пожарной опасности, обратил внимание Александр Шувалов.

— Например, в Воронежской области за март выпало очень небольшое количество осадков, меньше 10% месячной нормы. На полях много высохшей травы, ее поджоги часто приводят к ландшафтным пожарам, — обратил внимание он. — Тем более что вся следующая неделя тоже теплая и без осадков: на юге Центральной России средняя температура — 20–23 градуса, а в средней полосе — 15–20 градусов.

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По его словам, если теплая и сухая погода продлится еще пару недель, можно будет говорить о весенней засухе.

Пожароопасный сезон из-за природных условий для распространения огня уже открыт в регионах Южного, Северо-Кавказского, Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, отметили в «Авиалесоохране». Наиболее сложная лесопожарная обстановка сейчас в Еврейской автономной области.

сухая трава горит в поселке
Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин

— С 1 марта идут внеплановые проверки готовности регионов к пожароопасному сезону, они завершены в 50 субъектах страны, 43 признаны готовыми, три ограниченно готовыми и четыре — не готовыми. Среди последних — Еврейская автономная область, — подчеркнул замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский на заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

Для садоводов и огородников сезон также может начаться раньше обычного, полагают эксперты.

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— Накопленное тепло за счет первых двух декад апреля позволит прогреться почве, и есть надежда, что мы в этом году и дачный, и посевной сезон откроем раньше, поскольку в Москве и области весна явно ранняя, — добавила Татьяна Позднякова.

Также, предупредила эксперт, в столичном регионе в ближайшие дни наступит период активного цветения ольхи. Как следует из данных сервиса «Пыльца Club», уже сейчас уровень пыльцы в воздухе столицы высокий, а в ближайшие дни он будет только расти.

аллергия
Фото: Global Look Press/Heiko Rebsch

Основные симптомы аллергии на пыльцу — насморк, зуд носа, покраснение, отек век, слезотечение, симптомы конъюнктивита, чихание и затруднение дыхания, напомнила ведущий пульмонолог клиники «Ниармедик» Ольга Гладченко.

Тем, кто регулярно от них страдает, важно использовать средства защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков. Приходя домой, нужно снимать уличную одежду, принимать душ, чтобы смыть с себя пыльцу, добавила врач.

Дома, по ее словам, необходимо плотно закрывать окна и установить очистители воздуха.

Аллергия может быть симптомом, который говорит о дисбалансе в иммунной системе, напомнила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Пациент должен исключить вероятность инфекционных и бактериальных заболеваний и пройти лечение у аллерголога, подчеркнула она.

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